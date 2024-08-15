Йдеться про оборонний законодавчий пакет.

Президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду невідкладно зібратися для розгляду кількох питань.

У своєму відеозверненні він повідомив, що настав час ухвалити оборонний законодавчий пакет для України. Так, потрібно гарантувати на законодавчому рівні, що військові, які беруть участь в операціях на території Росії, отримуватимуть всі передбачені для передової виплати та преференції.

Крім того, продовжив президент, кожен воїн, який захищає Українську державу, наших людей та нашу незалежність, заслуговує на визнання та максимальну підтримку.

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"Це стосується, зокрема тих наших воїнів - українських легіонерів, - які наразі мають громадянство інших держав, але поки що не України. Вони заслуговують бути нашими громадянами, громадянами України, і мають отримати таку шану від Української держави. Також це справедливо поширити і на їхніх рідних, рідних наших героїв", - пояснив Зеленський.

Крім того, має бути врегульоване питання трофейної зброї, яку українські воїни здобувають у боях, а також механізм позбавлення колаборантів нагород та звань.

"Кожен, хто служить Путіну або виправдовує його війну чи допомагає злу, не заслуговує зберігати все те, чим його чи її відзначала Українська держава. Зрадники, які втекли в Росію після 24 лютого. Колаборанти, які працюють на війну. Всі злочинці, які пішли на службу російській державі. Вони мають бути позбавлені будь-яких звань та нагород в Україні. І це має бути зроблено реально - так, щоб рішення про позбавлення нагород не було лише декларативним, а дійсно фіксувало, як Україна ставиться до такої особи. Відповідні законопроекти теж вже є в парламенті", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що просить Верховну Раду зібратися невідкладно, вже в найближчий час. "Звичайно, окрім цих названих мною рішень, є ще деякі інші, не менш важливі законодавчі ініціативи, які посилюють нашу незалежність, зокрема духовну незалежність, а також урядова робота, щоб їх впровадити. Це все варто зробити дійсно оперативно", - зауважив він.

Наступ на Росію

Сьогоді стало відомо, що на території Курської області, яку зараз контролюють українські сили, створили першу військову комендатуру.

Як повідомлялося, раніше екс-посол Сполучених Штатів Америки в Росії Майкл Макфол заявив, що український наступ став величезним психологічним ударом для Путіна. На його думку, той поки не знає, як повернути втрачені території.

Українська операція нагадала Макфолу про "похід на Москву" главаря російської приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина.

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