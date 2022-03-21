Вони продають свою гідність за криваві рублі, заперечуючи чи замовчуючи війну та підтримують агресію проти України, зазначила депутат Є.Кравчук.

Комітет Верховної Ради України з гуманітарної та інформаційної політики звернувся до президента Володимира Зеленського щодо позбавлення державних нагород – почесних звань "народний артист України" та "заслужений артист України" ряду артистів.

Про це повідомила у Facebook народний депутат України Євгенія Кравчук, яка є членом цього комітету.

У списку - Кароліна Куєк (Ані Лорак), Світлана Лобода, Таїсія Повалій, Микола Басков, Філіп Кіркоров, Ігор Крутий, Володимир Бортко, Василь Горелла.

Як зазначила Кравчук, в час, коли "справжні митці України роблять все можливе, щоб підтримати нашу державу (займаються волонтерством; багато артистів навіть вступили до лав ЗСУ), дехто продовжує продавати свою гідність за криваві рублі, заперечує чи замовчує війну та підтримує агресію проти України". "Ці люди не матимуть жодних почестей в Україні не лише на людському рівні, а й офіційно", - наголосила депутат.

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