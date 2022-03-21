Комітет Верховної Ради України з гуманітарної та інформаційної політики звернувся до президента Володимира Зеленського щодо позбавлення державних нагород – почесних звань "народний артист України" та "заслужений артист України" ряду артистів.
Про це повідомила у Facebook народний депутат України Євгенія Кравчук, яка є членом цього комітету.
У списку - Кароліна Куєк (Ані Лорак), Світлана Лобода, Таїсія Повалій, Микола Басков, Філіп Кіркоров, Ігор Крутий, Володимир Бортко, Василь Горелла.
Як зазначила Кравчук, в час, коли "справжні митці України роблять все можливе, щоб підтримати нашу державу (займаються волонтерством; багато артистів навіть вступили до лав ЗСУ), дехто продовжує продавати свою гідність за криваві рублі, заперечує чи замовчує війну та підтримує агресію проти України". "Ці люди не матимуть жодних почестей в Україні не лише на людському рівні, а й офіційно", - наголосила депутат.