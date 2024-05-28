Зокрема, йдеться не лише про підтримку ЗСУ, а й про розвиток стратегічного партнерства.

Президент України Володимир Зеленський повідомляє, що угоди про співробітництво у галузі безпеки підписуються з іншими країнами не тому, що увесь цей час триватиме війна. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у Лісабоні на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Португальської Республіки Луїшем Монтенегру.

Глава держави заявив, що Україна підписала три дуже важливі угоди про співробітництво у галузі безпеки з Іспанією, Бельгією і Португалією.

"Є серйозна потужна угода, і ця угода десятирічна. Це не значить, що 10 років буде війна. Ні в якому разі. Ми говоримо про те, що це дійсно стратегічні угоди", - сказав Зеленський. Відео дня

Президент пояснив, що в цих угодах йдеться про стратегічне партнерство, і зокрема, про відновлення, гуманітарний напрямок, медицину, реабілітацію, а також про розмінування.

"Ви розумієте, яка площа наших земель замінована спеціально Російською Федерацією - площа на сьогодні більша, ніж деякі держави у світі за площею. І тому - це велика, складна, потужна і дуже небезпечна професійна робота", - додав Зеленський і наголосив, що для розмінування треба здійснити велику роботу, аби українські фермери не втрачали життя.

Водночас як зазначив глава держави, надання допомоги Україні залежить від партнерів.

"Можна проголосувати за той чи інший пакет, а потім він місяці може йти. Тобто, не все залежить від України, на жаль", - пояснив Зеленський.

За його словами, Україна вдячна за пакети підтримки від партнерів і за підписання угод.

"Тобто, що зараз? Зараз протиповітряна оборона. Серед цих угод є домовленості з країнами, у яких є протиповітряні системи. Що стосується, наприклад Іспанії, там би я на це звернув увагу. У нас дійсно були відповідні домовленості і буде додаткове ППО щодо конкретних систем і конкретно ракет. Я просто не хочу говорити зараз про деякі деталі, допоки ці системи не прийшли, бо люди в Україні, я скажу вам відверто, дуже боляче це сприймають і чекають, тому що це, знаєте, як у пустелі ковток води, бо після рішення ми чекаємо деякий термін, а щодня на голови прилітають ракети і авіабомби РФ", - підкреслив Зеленський.

Він сказав, що Україна зараз окрім ППО має отримати артилерію і броньовану техніку.

"Що стосується завтра? Копродукція наших оборонних індустрій (спільне виробництво - УНІАН). Це дуже важливо. Тут я також дуже хотів би, щоби у технологічному напрямку, напрямку дронів, майбутнього роботизованих систем, систем радіоелектронної боротьби - у цьому напрямку ми б працювали з іншими партнерами і ми це питання порушували сьогодні з португальською стороною", - зауважив Зеленський.

Він сказав, що це виробництво допоможе і після війни.

"Це дуже важливий аспект - вже ми як живі свідки, на жаль, свідки війни, але ми говоримо, що без цього досвіду безпеки у тій чи іншій державі, в незалежності, є вона в НАТО, немає її, потужна у неї армія, або не дуже потужна - без цих систем безпеки не може бути. Тому що нова війна - вона високотехнологічна", - заявив Зеленський.

Також глава держави відповів на твердження журналістів, що ці безпекові угоди не мають обов'язкової юридичної сили.

"Я вважаю, що цей документ буде працювати, тому що ми його підписуємо на рівні лідерів. Це двосторонній договір. Усі країни, які підписують двосторонній договір, доєдналися до рішення Вільнюського саміту - до Вільнюської декларації G7+. Я не сумніваюсь у партнерстві країн. Деякі з цих угод, які ми підписали, вони вже почали діяти... Наприклад, ми підписували з Британією й Французькою республікою, і там є відповідна кількість відповідних далекобійних можливостей для України. І вже перша партія з наших домовленостей в Україні, і ми вже її застосовували", - підсумував Зеленський.

Він вважає, що коли угоди підписуються на рівні лідерів - то мають виконуватися, бо лідери є обличчям країн.

Підписання безпекових угод - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 травня, Португалія стала 12-ю країною, із якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду на виконання положень Спільної декларації G7, ухваленої у Вільнюсі 12 липня торік.

Також Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо у Брюсселі підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Зазначається, що цього року Бельгія планує виділити Україні 977 млн євро на військову допомогу.

Крім того, Україна та Іспанія уклали Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Також країна-партнер надасть 5 мільярдів євро на зброю для України.

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