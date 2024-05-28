Португалія підтримуватиме Україну для відновлення її територіальної цілісності в межах кордонів 1991 року.

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру у Лісабоні підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки.

Угода закріплює зобов'язання Португалії підтримувати Україну для відновлення її територіальної цілісності в межах кордонів 1991 року, включно з територіальним морем.

"Португалія надасть щонайменше 126 мільйонів євро військової підтримки цього року", - йдеться у повідомленні на сайті президента України.

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Також, відповідно до угоди, Португалія підтверджує участь у коаліції винищувачів F-16, міжнародній коаліції спроможностей морської безпеки, а також у програмі закупівлі боєприпасів великого калібру, зусиллях із розмінування та зміцнення морської безпеки.

Разом з тим, окремі блоки угоди присвячені двосторонній співпраці в галузі оборонної промисловості, розвідці, боротьбі з організованою злочинністю та пропагандою, а також протидії хімічним, біологічним, радіологічним та ядерним ризикам.

Крім того, Україна та Португалія координуватимуть і зміцнюватимуть спільні зусилля для підтримки нашої країни на її шляху до майбутнього вступу в НАТО.

При цьому, у блоці щодо політичного співробітництва йдеться про підтримку Української формули миру, притягнення агресора до відповідальності, посилення санкцій проти РФ та спільну роботу над створенням механізму надання компенсації за збитки, втрати або шкоду, спричинені російською агресією.

Португалія також зобов’язується продовжувати участь у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей і сприяти досягненню цілей, викладених у Рамковому документі цієї коаліції.

Як сказано на сайті президента, Португалія стала 12-ю країною, із якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду на виконання положень Спільної декларації G7, ухваленої у Вільнюсі 12 липня торік. До цього Україна підписала двосторонні угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією та Бельгією.

Турне Зеленського по Європі - що відомо

28 травня президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо у Брюсселі підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Бельгія виділить Україні на військову допомогу щонайменше 977 млн євро цього року. Також Україна отримає від Бельгії 30 літаків F16 до 2028 року.

27 травня Україна та Іспанія уклали Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Іспанія до 2027 року надасть 5 млрд євро на закупівлю зброї для України через Європейський фонд миру.

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