Президент нагадав, що Україна просить світ надати додаткові системи "Петріот".

Україна та Іспанія уклали Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Іспанія до 2027 року надасть 5 млрд євро на закупівлю зброї для України через Європейський фонд миру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Іспанії Педро Сансесом у Мадриді. "Сьогодні ми підписали з паном прем'єр-міністром двосторонню безпекову угоду між нашими державами. Я дуже дякую за цю угоду. Дійсно, вагомий стратегічний документ. На цей рік ми зафіксували 1 млрд євро військової допомоги і на період до 2027 року - 5 млрд для України від Іспанії через Європейський фонд миру", - повідомив Зеленський.

Також президент сказав, що в Україні цінують інтерес Іспанії до спільних проєктів у виробництві зброї та розвитку безпекових технологій.

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"Спільні проєкти обов'язково додадуть сили нашим народам, і не лише військової, а й економічної. Це нові робочі місця", - сказав Зеленський.

Він вдячний за рішення Іспанії надати Україні додаткові снаряди та броньовану техніку.

"Я вдячний вам за абсолютно необхідну безпекову допомогу для України і особливо за системи ППО та ракети до них", - додав президент.

Зеленський зазначив, що сьогодні обговорив з прем'єром Іспанії подальше посилення української протиповітряної оборони і те, як Іспанія може цьому допомогти.

Як підкреслив президент України, російська армія наразі щомісяця застосовує лише керованих авіабомб більше 3000 як проти українських фронтових позицій, так і проти звичайних міст і сіл.

"Ми вважаємо, що у наступному місяці може бути 3 500. У цьому місяці 3 200. Просто на голову людям прилітають тисячі авіабомб", - сказав Зеленський.

Президент нагадав, що Україна просить світ надати додаткові системи "Петріот". Зокрема, як сказав глава держави, треба хоча б сім таких систем, а для Харкова потрібно хоча б дві системи.

Глава держави поінформував Санчеса про ситуацію на фронті і про російські намагання розширити війну.

"Путін багато говорить нібито про перемовини, але, різні народи вже мали справу із подібними диктаторами, які не брешуть тільки тоді, коли мовчать. Просто треба дивитися на реальні вчинки таких людей, таких диктаторів", - наголосив Зеленський.

Також президент наголосив, що Сили оборони зараз захищаються від чергової російської наступальної операції.

"І саме тому ми зараз особливо потребуємо активізації спільної роботи з партнерами заради більшої безпеки і відчутного примусу Росії до миру всіма засобами", - сказав Зеленський.

Окремо Зеленський зазначив, що Санчес підтвердив участь у Саміті миру, який відбудеться у червні в Швейцарії.

"Зараз вже 90 країн підтвердили свою участь. І ми продовжуємо працювати з лідерами світу заради ширшого представництва", - відзначив президент.

За словами Зеленського, цей саміт стане першою реальною можливістю наблизити справедливий надійний мир, а "не просто якусь паузу між російськими ударами". Президент додав, що на саміті вдасться побачити, хто у світі насправді вірить у міжнародне право і готовий дієво його захищати.

Допомога Іспанії Україні

Іспанія зобов’язалася поставити Україні зброю на суму понад 1,1 мільярда євро, що є найбільшим обсягом військової допомоги, наданої іншій країні урядом у Мадриді. Пакет включатиме ракети до Patriot, 19 бойових танків Leopard та іншу зброю, вироблену в Іспанії.

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