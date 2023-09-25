З-поміж іншого українській владі дали рік на реформу Міноборони і усіх силових відомств.

Білий дім відправив на адресу Координаційної платформи донорів лист із переліком реформ, які повинна провести українська влада для подальшого отримання військової допомоги.

Як повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела, такий лист розіслав заступник радника Білого дому з нацбезпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл.

Цей лист також відправили й прем’єр-міністру України Денису Шмигалю та в Офіс президента України.

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В документі розписані реформи і час на їх втілення: до трьох місяців, 3-6 місяців, рік, півтора роки. Зміни стосуються функціонування Наглядових рад Державних підприємств, антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК), Вищої ради правосуддя і судової влади в цілому.

Також у пріоритеті реформи Міноборони України і усіх силових відомств, на втілення яких Києву дали рік.

Платформа донорів України

У січні почала роботу Міжвідомча донорська координаційна платформа для підтримки процесу відновлення України у рамках так званого "фінансового Рамштайну". Перше засідання Координаційної платформи донорів пройшло в режимі відеоконференції і в ньому взяли участь високопосадовці з України, ЄС, країн G7, а також фінансових установ, таких як ЄІБ, ЄБРР, МВФ та Світовий банк.

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