Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через систему Prozorro.

Держава компенсуватиме частину або всі витрати на розмінування сільськогосподарських земель і земель стратегічних підприємств. Про це на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Розробляємо механізм компенсації аграріям та стратегічним підприємствам витрат за розмінування. Якщо аграрна або інша компанія через Prozorro закуповує послугу розмінування, отримує цю послугу та відповідний сертифікат від офіційно ліцензованого оператора, в такому разі держава буде повністю або частково компенсувати витрати", - зазначив він.

За словами прем’єра, це має суттєво прискорити процес очищення земель там, де це можливо. Шмигаль також додав, що в проекті державного бюджету на 2024 рік закладено 2 млрд грн на гуманітарне розмінування.

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"Пілотний конкурс із продажу послуг розмінування вже відбувся на Житомирщині. Держава зекономила 100 тисяч гривень бюджетних коштів", - сказав він.

Крім цього, він додав, що в жовтні відбудеться міжнародна донорська конференція в Хорватії, за результатами якої уряд планує залучити додаткові фінансові ресурси на цей напрямок.

Розмінування українських земель

За оцінками експертів, на розмінування усіх територій Україна має витратити десятки років та мільярди доларів.

В той же час прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив про намір завершити розмінування аграрних земель протягом трьох років після визволення територій, а за 5-7 років закінчити розмінування всієї території країни.

У травні в Міноборони повідомили про необхідність обстеження на предмет замінування понад 170 тисяч квадратних кілометрів територій в Україні.

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