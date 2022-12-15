Видання відзначило, що український президент зумів заручитися підтримкою боротьби своєї нації всього світу.

Президент України Володимир Зеленський увійшов до списку 50 найвпливовіших людей світу у 2022 році за версією агентства Bloomberg.

У коментарі до рейтингу йдеться, що український президент протягом 10 місяців очолює опір проти вторгнення РФ. Протягом цього часу ЗСУ вдалося витіснити російські війська з-під Києва та повернути єдиний захоплений обласний центр - Херсон.

Крім того, автори рейтингу згадали, що Зеленський відмовився від пропозиції США допомогти йому виїхати з України на початку війни. Автори рейтингу також висловили захоплення вечірніми зверненнями президента у соцмережах, "у яких він переконує українців, що вони переможуть".

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"Зеленський, який здобув популярність як актор, зігравши президента в популярному серіалі, застосував свої таланти у виступах перед парламентами країн всього світу та заручатися підтримкою боротьби своєї нації. Це спрацювало", - йдеться у коментарі.

Видання зазначило, що війна ще далека від завершення. "Президент Росії Володимир Путін натякнув, що може вдатися до ядерної зброї, щоб спробувати змусити Україну і Захід укласти угоду, яка дозволить йому зберегти частину окупованих територій", - зазначило видання.

Визнання Володимира Зеленського у світі

Європарламент 14 грудня нагородив українців та президента Володимира Зеленського премією ім. Сахарова.

А авторитетний журнал Time назвав персоною року Володимира Зеленського та "дух України". Журналісти зазначали, що успіх Зеленського як лідера воєнного часу залежав від того, що сміливість "заразна".

Видання Politico визнало Зеленського найвпливовішою людиною Європи 2022 року. Видання зазначило, що європейські лідери прагнуть скоріше відвідати Київ, щоб сфотографуватись з президентом України.

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