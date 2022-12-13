Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким ліквідовується Окружний адміністративний суд Києва.
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
Зокрема, на сторінці документа вказано, що сьогодні закон повернуто до парламенту з підписом президента.
Окружний адміністративний суд Києва: що відомо
Як повідомляв УНІАН, 13 квітня президент Володимир Зеленський вніс до ВР як невідкладний законопроект "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва".
В Офісі президента зазначили, що ОАСК втратив довіру через скандали з "плівками", корупцію пов'язаних осіб із забитими грошима сейфами і численних сумнівних рішень. Там також додали, що стара і неефективна судова система не здатна забезпечити запит українців на справедливість, втратила довіру громадян України і вимагає повного очищення.
Тоді голова ОАСК Павло Вовк заявив, що президент нібито піддався на "маніпуляції окремих активістів", внісши до парламенту законопроект про ліквідацію суду.
Як відомо, саме в ОАСК подавався позов про поновлення Віктора Януковича на посаді президента. ЗМІ повідомляли, що з такою метою Росія задіяла цей суд.
12 грудня Верховна Рада ухвалила закон про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.
Вас також можуть зацікавити новини:
- ОАСК відкрив провадження у справах про відсторонення від роботи через відсутність COVID-вакцинації
- Суд відкрив провадження за позовом Януковича до Верховної Ради: названа дата засідання
- Апеляційний суд анулював ліцензію компанії Новинського на газове родовище - надра тепер державні (документ)