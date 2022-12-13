Закон повернуто до парламенту з підписом президента.

Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким ліквідовується Окружний адміністративний суд Києва.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Зокрема, на сторінці документа вказано, що сьогодні закон повернуто до парламенту з підписом президента.

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Окружний адміністративний суд Києва: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня президент Володимир Зеленський вніс до ВР як невідкладний законопроект "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва".

В Офісі президента зазначили, що ОАСК втратив довіру через скандали з "плівками", корупцію пов'язаних осіб із забитими грошима сейфами і численних сумнівних рішень. Там також додали, що стара і неефективна судова система не здатна забезпечити запит українців на справедливість, втратила довіру громадян України і вимагає повного очищення.

Тоді голова ОАСК Павло Вовк заявив, що президент нібито піддався на "маніпуляції окремих активістів", внісши до парламенту законопроект про ліквідацію суду.

Як відомо, саме в ОАСК подавався позов про поновлення Віктора Януковича на посаді президента. ЗМІ повідомляли, що з такою метою Росія задіяла цей суд.

12 грудня Верховна Рада ухвалила закон про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.

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