Члени ставки заслухали доповіді щодо оперативної ситуації на фронті та розглянули нагальні потреби сил оборони, що беруть участь у відсічі збройній агресії РФ.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Як повідомила прес-служба Офісу президента, члени ставки заслухали доповіді щодо оперативної ситуації на фронті та розглянули нагальні потреби сил оборони, що беруть участь у відсічі збройній агресії Російської Федерації.

Також, як зазначається, були проаналізовані останні дії ворога та шляхи протидії йому. Окрема увага була приділена забезпеченню безпеки на державному кордоні України.

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"Продовжилася робота над питаннями посилення протиповітряної та протиракетної оборони нашої держави й захисту енергетичної інфраструктури. Учасники також розглянули перебіг відновлення енергетичної системи України", - мовиться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на попередньому засіданні Ставки, що відбулося 11 грудня, обговорювалися ситуація на передовій, відновлення енергетики, розвіддані про плани і розрахунки окупантів та внутрішні виклики.

Війна в Україні: останні новини

Сьогодні зранку росіяни атакували Київ та Київську область дронами-камікадзе. В результаті атаки у Вишневому пошкоджено житловий будинок і автівку. Також було завдано удару по Шевченківському району столиці. Там уламками дрона пошкоджено адміністративні будівлі.

Також сьогодні відбувся черговий обмін полоненими. В Україну повернулися 64 воїни Збройних сил.

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