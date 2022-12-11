Серед іншого глави лідери України і Франції обговорили співпрацю щодо оборони та енергетичної стабільності нашої держави.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої вони синхронізували позиції напередодні онлайн-саміту G7 та конференції з підтримки України.

Зеленський також повідомив, що обговорив із лідером Франції співпрацю щодо оборони та енергетичної стабільності України.

"Синхронізували позиції напередодні онлайн-саміту G7 та конференції з підтримки України в Парижі. Обговорили реалізацію нашої десяти-крокової формули миру, співпрацю щодо оборони та енергетичної стабільності України", - зазначив Зеленський.

Еммануель Макрон підтвердив, що обговорив із Володимиром Зеленським підготовку двох конференцій, які пройдуть у Франції наступного тижня.

"Перша - міжнародна, яка має на меті задовольнити потреби України, щоб пережити зиму; і друга - з французькими компаніями, які беруть участь у відбудові країни", - зазначив президент Франції.

Макрон також наголосив, що Україна може розраховувати на підтримку Франції "стільки часу, скільки буде потрібно для повного відновлення її суверенітету та територіальної цілісності".

Формула миру від України

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада Зеленський повідомив міжнародній спільноті українську формулу досягнення миру та закликав лідерів іноземних держав допомогти Україні реалізувати її. Вона містить питання радіаційної та ядерної безпеки, продовольчої та енергетичної безпеки; виведення російських військ з усіх українських теритрій та інші пункти.

Глава держави наголосив, що необхідно повернути український прапор в усі міста й громади, а також забезпечити реальну відповідальність держави-терориста за цю війну.

Раніше російський публіцист Валерій Соловей повідомив, що Вашингтон передав Москві інформацію про "формулу" мирної угоди, але Кремль відповів на неї ескалацією війни.

Держсекретар США Ентоні Блінкен нещодавно заявив, що російська влада не зацікавлена в проведенні мирних переговорів для закінчення війни проти України. Американський дипломат зазначив, що Путін не зміг перемогти на полі бою, тож направив свій гнів і вогонь на українських громадян.

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