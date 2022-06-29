На думку британського прем'єра, треба, щоб побільше жінок обіймали керівні посади.

Борис Джонсон вважає, що Володимир Путін не почав би війну у тому випадку, якби народився жінкою.

Очільник британського уряду про це сказав в інтерв'ю ZDF.

"Якби Путін був жінкою, я просто не думаю, що він почав би таку війну мачо. Якщо вам потрібен дуже хороший приклад токсичної мужності, подивіться на постать Путіна", - заявив Джонсон.

На думку британського прем'єра, щоб такого не відбувалося, треба, аби більше жінок обіймали керівні посади.

У Кремлі лаконічно прокоментували слова Джонсона. Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков відреагував наступним чином: "Фрейд мріяв би про такий об'єкт для досліджень". Проте невідомо, кого Пєсков мав на увазі: Путіна чи Джонсона.

Нагадаємо, раніше український президент Зеленський відреагував на чутки про стан здоров'я путлєра, назвавши кремлівського карлика хворим.

Американський професор історії констатував, що Путін хоче влаштувати світовий голодомор. Російський соціолог прогнозує, що Путіна ліквідує його ж власне оточення, здійснивши операцію "табакерка".

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