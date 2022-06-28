Лідери "Великої сімки" дуже старанно працювали над тим, щоб обмежити конфлікт, підкреслив британський прем'єр.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що лідери країн "Великої сімки" (G7) на минулому саміті погодилися дати Україні стратегічну витривалість, яка потрібна їм, щоб спробувати змінити ситуацію під час війни з Росією.

Лідери G7 дуже старанно працювали над тим, щоб обмежити конфлікт, сказав чиновник в інтерв'ю Sky News, пише The Guardian.

Джонсон сподівається, що до війни Великобританії й РФ справа не дійде.

Водночас прем'єр попередив, що російський президент Володимир Путін спробує розширити конфлікт.

"Путін і Кремль спробують розширити конфлікт і скажуть, що це щось між НАТО і Росією. Це зовсім не те. Йдеться про вторгнення в незалежну, суверенну країну. Йдеться про Захід і всіх друзів України, які надають їм (українцям - Ред.) підтримку, необхідну їм для захисту", - підкреслив чиновник.

Нагадаємо, 26 червня в замку Ельмау в Баварських Альпах відкрився саміт країн G7, Захід мав завершитися 28 числа.

У саміті G7 брали участь американський президент Джо Байден і лідери Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії та Японії, а також керівництво Європейського Союзу.

Війна в Україні з Росією, яка розпочалася 24 лютого після повномасштабного вторгнення російських військ, стала однією з головних тим заходу.

На саміті лідери "Великої сімки" домовилися про безстрокову військову та фінансову підтримку української держави.

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