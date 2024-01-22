Високий представник ЄС сподівається, що в Євросоюзі погодять рішення про додаткові 5 млрд євро на закупівлю зброї для України в рамках Європейського фонду миру.

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель планує у лютому відвідати з візитом Україну. Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

Боррель уточнив, що глава МЗС України Дмитро Кулеба сьогодні розповів про ситуацію на полію бою під час відеовключення.

"Росія практично не здобула жодного прогресу на полі бою, зазнавши багато втрат. І Путін перед його планом переобрання у березні - ви можете здогадуватися про результат цих виборів - продовжує атакувати дронами і ракетами, але Україна теж здобуває важливі військові успіхи, зокрема у Чорному морі", - сказав Боррель.

За його словами, міністри закордонних справ країн-членів ЄС погоджуються, що зараз не настав момент для послаблення європейської підтримки України.

"Натомість, це момент, аби робити більше і швидше - з фінансовими ресурсами, військовою технікою і шляхом підготовки українських солдат, та також щодо усього, чого Україна потребує для оборони", - наголосив Боррель.

Він додав, що в ЄС продовжать працювати для надання безпекової допомоги.

"Я відправлюсь в Україну у перший чи другий тиждень лютого. Сподіваюсь, що ми досягнемо згоди щодо поповнення на 5 мільярдів євро Європейського фонду миру для того, аби започаткувати Фонд підтримки України", - сказав дипломат.

Допомога ЄС Україні - останні новини

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відверто звернувся до глав МЗС Євросоюзу. За його словами, ЄС має збільшити постачання Києву зброї та затвердити довгострокову програму підтримки.

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зробила жорстку заяву перед початком засідання Ради глав МЗС країн Євросоюзу. За її словами, головним завданням ЄС є "попри всі турбулентності у світі не припиняти нашу підтримку України".

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