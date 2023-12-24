На цьому тлі головний дипломат ЄС закликав мобілізувати всю силу для допомоги Україні.

Високий представник ЄС з зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель рекомендував посилити підтримку України на тлі того, що президент РФ Володимир Путін не має наміру припиняти війну в найближчому майбутньому.

Про це Боррель сказав в інтерв’ю The Guardian. Він зазначив, що в Україні на карту поставлене існування Євросоюзу, тому потрібно звернути увагу на небезпеку, яка загрожує європейській демократії.

"Путін вирішив продовжувати війну до остаточної перемоги. Успіх [Росії] залежить від залучення на поле бою якомога більшої кількості людей...І якщо ми не змінимо курс швидко, якщо ми не мобілізуємо всі наші можливості, це дозволить Путіну виграти війну в Україні", – висловив думку Боррель.

Він пояснив, що російський президент не може задовольнитися "шматком України" й дозволити решті території увійти в ЄС. Більш того, він розраховує, що вибори президента США створять сприятливіший сценарій для нього.

"Ми повинні готуватися до конфлікту високої інтенсивності протягом тривалого часу. Путін вирішив продовжувати війну до остаточної перемоги", – зазначив дипломат.

Боррель додав, що Путін прорахувався щодо сили своєї армії, і сили українського опору та реакції західних країн на його дії.

"Росія ніколи не була здатна стати нацією. Вона завжди була імперією з царем, з радами, а тепер з Путіним. Це константа Росії, її політична ідентичність і, як наслідок, загроза для її сусідів – і особливо для нас", – висловив переконання Боррель.

Війна в Україні: прогнози

Генерал ЗСУ Дмитро Марченко акцентував, що не знає яким виявиться "завтра" для українців, якщо Україна не впорається з задачею мобілізувати людей та "вдіти і взути" свою армію для війни з окупантами.

При цьому глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оголосив про необхідність негайно збільшувати виробництво боєприпасів та зброї для України.

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