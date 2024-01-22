За словами Аннилени Бербок, центральним завданням Євросоюзу є "попри всі турбулентності у світі не припиняти нашу підтримку України".

Європейський Союз не має права забувати про необхідність підтримки України - попри загострення ситуації на Близькому Сході та інших конфліктів у світі. Про це перед початком засідання Ради міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі сказала глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Укрінформ.

За її словами, підтримка Києва з боку її країни "є чіткою і зрозумілою".

"Для нас центральним завданням є, попри всі турбулентності у світі, не припиняти нашу підтримку України. Наразі не час для безвідповідальних ігор окремих акторів тут. ЄС протягом двох років чітко, без усіляких "але" чи "якщо" стояв на боці України, яка захищає також європейський мирний порядок", - наголосила Бербок.

Допомога ЄС Україні - останні новини

Словаччина не буде допомагати Україні військово, але надасть гуманітарну підтримку. Про це заявив прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо напередодні зустрічі з главою українського уряду Денисом Шмигалем в Ужгороді. За словами Фіцо, зустріч "буде цікавою", при цьому українська сторона навіть відмовилася від спільної прес-конференції.

Раніше прем'єр Словаччини разом із угорським колегою Віктором Орбаном погодився щодо блокування фінансування для України.

Згодом глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель зробив обнадійливу заяву про допомогу Україні. За його словами, українцям не варто хвилюватися через ослаблення підтримки Євросоюзу, попри зміщення фокусу на конфлікт на Близькому Сході, і Київ стоїть першим пунктом у порядку денному.

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