За словами голови зовнішньополітичного відомства, ЄС має збільшити постачання Києву зброї та затвердити довгострокову програму підтримки.

Україна розраховує на швидкі кроки вже у першій половині 2024 року задля практичного відкриття переговорів про вступ до Європейського Союзу. Про це під час виступу на Раді міністрів закордонних справ ЄС сказав глава українського МЗС Дмитро Кулеба.

Він, зокрема, закликав Євросоюз збільшити постачання Києву зброї та затвердити довгострокову програму підтримки.

"Зміцнення ППО залишається пріоритетом. "Patriot", "NASAMS", IRIS-T та SAMP-T - це абревіатури, які рятують цілі міста та тисячі людських життів. Закликаю також прискорити постачання артилерійських снарядів, дронів усіх типів і далекобійних ракет із радіусом у 300+ кілометрів. Чим більше снарядів, тим менші втрати, чим довший радіус, тим коротшою буде війна", - наголосив Кулеба.

Він привітав історичне рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС і закликав якнайшвидше рухатися до їхнього практичного старту.

"Ми маємо зберігати темп, проводячи скрінинг законодавства та готуючи переговорну рамку. Ми розраховуємо, що вона буде затверджена якомога швидше, одразу ж після оцінки Єврокомісією у найближчі місяці впровадження Україною чотирьох кроків, що дозволить нам провести першу міжурядову конференцію вже у першій половині цього року", - зазначив глава МЗС.

Кулеба також підкреслив важливість схвалення Європейською Радою програми довгострокового фінансування України у розмірі 50 мільярдів євро.

"Це фінансування важливе для фінансової стабільності, функціонування державних інституцій та економіки України на тлі російської агресії. Його схвалення буде найкращою інвестицією в безпеку Європи", - додав міністр.

Допомога ЄС Україні - останні новини

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зробила жорстку заяву перед початком засідання Ради міністрів глав МЗС країн ЄС. За її словами, центральним завданням Євросоюзу є "попри всі турбулентності у світі не припиняти нашу підтримку України".

Раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель зробив обнадійливу заяву про допомогу Україні. За його словами, українцям не варто хвилюватися через ослаблення підтримки Євросоюзу, попри зміщення фокусу на конфлікт на Близькому Сході, і Київ стоїть першим пунктом у порядку денному.

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