Буданов пояснив, навіщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним у Туреччині

Володимир Зеленський демонструє щире прагнення та готовність до завершення війни.

Україні потрібне негайне й всеосяжне повне припинення вогню, аби зберегти життя українців. З цієї метою президент України Володимир Зеленський готовий до особистої зустрічі з ініціатором війни проти України Володимиром Путіним.

Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав у коментарі "РБК-Україна".

Зокрема, керівник ГУР переконаний, що позиція президента України Володимира Зеленського абсолютно правильна щодо готовності невідкладно зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

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На думку керівника ГУР, Зеленський таким чином демонструє щире прагнення і готовність до завершення війни.

"Нам потрібне негайне і всеосяжне припинення вогню передусім, аби зберегти життя наших людей. У мене немає сумнівів, що Володимир Зеленський всебічно готовий до такої зустрічі й у співпраці з нашими партнерами ми можемо досягти бажаного результату", - відзначив Буданов.

Переговори в Туреччині - це треба знати

Як повідомляв УНІАН, 13 травня Зеленський повідомив, що 15 травня в Анкарі разом з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом чекатиме на приїзд Путіна. Якщо Путін вирішить прилетіти до Стамбула, тоді Зеленський і Ердоган готові одразу теж відправитися до цього міста. Зеленський переконаний, що він повинен виключно з Путіним домовлятися про припинення вогню.

Водночас, Зеленський переконаний, що Путін не хоче закінчення війни, не хоче припинення вогню і не хоче будь-яких перемовин. Як вважає президент України, Путін боїться прямих перемовин з ним.

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