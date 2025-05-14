Якщо Путін не приїде в Стамбул, настане час 'справді жорстких' санкцій проти РФ, - Єрмак

Він зазначив, що головною умовою України для початку будь-яких переговорів є припинення вогню на 30 днів.

Якщо правитель РФ Володимир Путін не приїде на переговори до Туреччини, настане час обговорювати ще жорсткіші санкції проти Росії. Нові санкції повинні бути "справді жорсткими". Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Le Monde.

"Його відсутність стане сигналом для всіх наших партнерів, насамперед для Сполучених Штатів, що ми повинні посилити тиск на Росію будь-якими засобами, насамперед через новий пакет санкцій, підготовлений Ліндсі Гремом та іншими американськими сенаторами. Ці санкції мають бути справді жорсткими. Можу сказати, що вони будуть спрямовані на енергетичний та фінансовий сектори. Ми знаємо, що російська економіка не в змозі добре їм протистояти. Санкції США, ймовірно, будуть узгоджені з новим раундом санкцій з боку Європейського Союзу, Великої Британії, Канади та інших країн", - заявив Єрмак.

Очільник Офісу президента наголосив, що Україна має умову для переговорів будь-якого формату - припинення вогню на 30 днів. Він пояснив, чому це перемир'я таке необхідне.

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"Кожна війна, колись, закінчується певним припиненням вогню та переговорами. Ця війна триває вже більше трьох років. Саме президент Трамп ініціював повне та безумовне одномісячне припинення вогню, яке наша делегація негайно прийняла в Джидді (11 березня - УНІАН), Саудівська Аравія. У військовому сенсі часу такого припинення вогню недостатньо для зміни ходу подій на фронті, всупереч тому, що стверджує російська пропаганда. З іншого боку, одного місяця достатньо для призначення делегацій, початку переговорів та узгодження механізму моніторингу та контролю за припиненням вогню. Обговорити цей механізм необхідно, оскільки лінія фронту дуже довга", - пояснив він.

Єрмак зауважив, що США можуть взяти на себе цю місію. Поки що Вашингтон не погоджувався на це, але відповіді "ні" не було. США - єдина країна, яка має технологічні засоби для цього.

Очільник ОП відповів, чи хвилюється Київ про те, що у червні закінчаться постачання зброї від США. Він зауважив, що "Сполучені Штати усвідомлюють і визнають, що в будь-яких переговорах Україна повинна бути сильною по відношенню до Росії", оскільки слабкість України означатиме слабкість для всіх партнерів, які її підтримують, особливо для Вашингтона.

"Я можу розповісти вам лише те, що я почув від президента Трампа одного разу. Він сказав: "Якщо Путін відмовиться укласти мирну угоду, я дам Україні більше, ніж вона може собі уявити". Мені дуже подобається це речення", - зазначив Єрмак.

Переговори у Стамбулі

15 травня у Стамбулі заплановані мирні переговори між Україною і Росією. Президент України Володимир Зеленський підтвердив свою участь, підкресливши, що зустріч матиме сенс тільки за особистої присутності Путіна.

Водночас Кремль наразі не підтвердив участі Путіна у переговорах. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров обговорив з турецьким колегою Хаканом Фіданом можливість проведення переговорів, але деталі залишаються невідомими.

Президент США Дональд Трамп висловив готовність приєднатися до переговорів, якщо це сприятиме досягненню миру. Зеленський також висловив сподівання, що Трамп зможе бути присутнім на зустрічі.

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