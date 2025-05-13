Ми зробимо все, аби зустріч з Путіним відбулася, - Зеленський

Україна запропонувала Трампу доєднатися до зустрічі, але його рішення ще невідоме, розповів президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним як в Анкарі, так і в Стамбулі. Про це він сказав заявив під час брифінгу, передає кореспондент УНІАН.

"Тобто в будь-якому випадку ми зробимо все, щоб ця зустріч відбулась. Якщо Путін дійсно готовий не тільки в медіа, а в реальному житті зустрічатися. І тоді на рівні лідерів ми зробимо все, щоб домовитись про припинення вогню. Бо саме з ним я повинен домовлятись про припинення вогню. Бо тільки він це вирішив", - заявив Зеленський.

Він також повідомив, що Україна звернулася до президента США Дональда Трампа із пропозицією доєднатися до цих переговорів.

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"Я не знаю, рішення президента США, але в будь-якому випадку, якби він підтвердив свою участь, я думаю, що це б мало додатковий імпульс до того, щоб Путін прилетів", - додав Зеленський.

Мирні перемовини - важливі новини

Раніше аналітики з Інституту вивчення війни повідомили, що російський диктатор Володимир Путін навряд чи поїде до Туреччини на прямі переговори із президентом України Володимиром Зеленським. Зазначається, що наразі Росія готує підґрунтя для відмови Путіна від поїздки.

Тим часом Clash Report пише, що президент США Дональд Трамп планує відправити на переговори України та РФ до Туреччини своїх спецпредставників - Стіва Віткоффа і Кіта Келлога.

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