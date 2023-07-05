Володимир Зеленський зазначив, що російський диктатор зробить все, щоб зломити та звести нанівець славу "вагнерівців".

Президент Російської Федерації Володимир Путін намагається боротися з наслідками повстання ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина минулого місяця. Він намагатиметься "консолідувати своє суспільство".

"Він буде робити все, щоб зломити і звести нанівець славу "вагнерівців" і все, що вони робили. Він буде дистанціюватися від усього цього й буде вести широкий діалог, щоб об'єднати суспільство", — заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN.

При цьому він вказав, що Путін пропав з поля зору громадськості з тих пір, як секретна кремлівська угода поклала край нетривалому хаотичному заколоту найманців.

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"Після всіх цих подій куди подівся Путін?" - запитав Зеленський. "Він рідко виходить на вулицю. Ми бачимо його в його кабінетах тощо, але ми ніколи не бачимо його на вулиці".

У свою чергу деякі аналітики згодні з тим, що Путін, ймовірно, працює за лаштунками, щоб заспокоїти хвилювання в Кремлі і зміцнити своє становище.

"Він зробить все, щоб зміцнити свою владу. Він зробить необхідні чистки або перетасує когось. Він просто так це не упустить", — вважає старший викладач кафедри політики і міжнародних відносин університету Нового Південного Уельсу в Австралії Олександр Корольов.

Також він вказав, що кроки Путіна можуть бути "не дуже помітні для зовнішніх спостерігачів, але він зробить все, як зробив би будь-який авторитарний лідер, щоб переконатися, що його влада міцна, особливо зараз, коли йде війна".

Заколот Пригожина - головні новини

23 червня ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин заявив, що російські військові вдарили по позиціях найманців. 24 червня вони рушили в бік Москви, щоб "зупинити" військове керівництво РФ.

Увечері 24 червня Пригожин зупинив свою армію, яка так і не дійшла до російської столиці. Тоді деякі експети повідомили про домовленості з Олександром Лукашенком. Нібито Пригожину пообіцяли безпеку, якщо він поїде в Білорусь, а його найманці можуть підписати контракти з Міноборони РФ.

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