За словами президента, ще частина суспільства вагалася у своїй позиції.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кремль вимірює підтримку ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина серед росіян. З'ясувалося, що заколот "кухаря Путіна" підтримувала половина Росії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN, посилаючись на розвідувальні дані.

"Пів-Росії підтримало Пригожина. Пів-Росії підтримало Путіна. Деякі російські регіони тим часом балансували, не знаючи точно, кого підтримувати. Ми всі бачимо цей процес, який показує, що половина російського населення перебуває під серйозним сумнівом", - заявив Зеленський.

Як зазначає CNN, громадська підтримка війни в Росії залишається високою, але повстання Пригожина посіяло сумніви серед росіян. Зокрема, на відео з Ростова у день повстання видно, як росіяни радо тиснули Пригожину руку, коли він їхав по місту.

Бунт Пригожина

23 червня ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив російських військових в обстрілі позицій бійців ПВК. Після цього, 24 червня 2023 року колони "вагнерівців" за наказом Пригожина залишили польові табори і рушили в бік Москви, щоб "зупинити" військове керівництво Росії.

Втім, під вечір 24 червня стало відомо, що Пригожин зупинив рух своєї приватної армії, яка так і не дійшла до Москви, заявивши, що відмовляється проливати "російську кров". Також повідомлялось, що згідно з домовленостями з Лукашенком, ватажок "вагнерівців" повинен виїхати в Білорусь, також його найманці отримали гарантії безпеки та можуть вирушити на білоруську територію.

За повідомленням ЗМІ, ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин прибув у Санкт-Петербург. Настрій у нього прекрасний.

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