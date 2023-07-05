Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кремль вимірює підтримку ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина серед росіян. З'ясувалося, що заколот "кухаря Путіна" підтримувала половина Росії.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN, посилаючись на розвідувальні дані.
"Пів-Росії підтримало Пригожина. Пів-Росії підтримало Путіна. Деякі російські регіони тим часом балансували, не знаючи точно, кого підтримувати. Ми всі бачимо цей процес, який показує, що половина російського населення перебуває під серйозним сумнівом", - заявив Зеленський.
Як зазначає CNN, громадська підтримка війни в Росії залишається високою, але повстання Пригожина посіяло сумніви серед росіян. Зокрема, на відео з Ростова у день повстання видно, як росіяни радо тиснули Пригожину руку, коли він їхав по місту.
Бунт Пригожина
23 червня ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив російських військових в обстрілі позицій бійців ПВК. Після цього, 24 червня 2023 року колони "вагнерівців" за наказом Пригожина залишили польові табори і рушили в бік Москви, щоб "зупинити" військове керівництво Росії.
Втім, під вечір 24 червня стало відомо, що Пригожин зупинив рух своєї приватної армії, яка так і не дійшла до Москви, заявивши, що відмовляється проливати "російську кров". Також повідомлялось, що згідно з домовленостями з Лукашенком, ватажок "вагнерівців" повинен виїхати в Білорусь, також його найманці отримали гарантії безпеки та можуть вирушити на білоруську територію.
За повідомленням ЗМІ, ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин прибув у Санкт-Петербург. Настрій у нього прекрасний.