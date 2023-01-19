Таким чином президент Польщі, який бере участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, підтримав звернення президента України.

Президент Польщі Анджей Дуда виступив за надання гарантій безпеки НАТО Україні.

Як пише Польське Радіо, під час дискусійної панелі за участю, зокрема, очільника НАТО Єнса Столтенберга, Дуда переказав слова президента України Володимира Зеленського з їхньої нещодавньої зустрічі у Львові.

"Мені потрібні гарантії безпеки для моєї країни, і будь ласка, поговоріть зі своїми союзниками по НАТО, тому що нам ці гарантії потрібні негайно. Якщо ви вирішите надати їх нам під час майбутнього саміту НАТО, це буде великим успіхом — успіхом НАТО й успіхом України", — сказав Дуда.

"Це ключове питання, тому, пане генеральний секретар, я буду дуже вдячний", — звернувся президент Польщі до очільника НАТО.

Видання зазначає, що таким чином президент Польщі підтримав звернення президента України.

Візит Дуди у Львів

11 січня під час візиту у Львів президент Польщі Анджей Дуда оголосив про передачу Україні роти танків Leopard (14 штук за стандартами НАТО). Як повідомив польський лідер під час спільного брифінгу з президентами України Володимиром Зеленським та Литви Гінатасом Наусєдою, роту танків передадуть у рамках міжнародної коаліції.

Президент Зеленський привітав рішення Польщі щодо танків. "Я можу сказати важливе слово для нашої оборони, для нашого спільного захисту - і України, і всієї Європи. Це слово - танки. Я вітаю це рішення - яке ухвалила Польща, яке ухвалив Анджей та уряд Польщі", - заявив він.

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