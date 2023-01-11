Польський лідер підійшов до натовпу та подав людям руки в знак солідарності.

Українці у Львові тепло зустріли президента Польщі Анджея Дуду. Він вийшов до натовпу у центрі міста.

У мережі з'явилося відео зустрічі Дуди з українцями. Більше сотні людей вітали друга України гучними оплесками та вигукували "Дякуємо".

Дуда у супроводі кількох охоронців підійшов до натовпу, привітався та подав руки людям у знак підтримки та солідарності.

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Дуда у Львові: головні новини

Сьогодні президент Польщі Анджей Дуда прибув у Львів, де зустрівся з українським лідером. Під час візиту до Львова президент Польщі Анджей Дуда оголосив про передачу Україні роти танків Leopard.

Президент Зеленський привітав рішення Польщі щодо танків. "Я можу сказати важливе слово для нашої оборони, для нашого спільного захисту - і України, і всієї Європи. Це слово - танки. Я вітаю це рішення - яке ухвалила Польща, яке ухвалив Анджей та уряд Польщі", - заявив він.

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