Це постачання відбудеться у рамках міжнародної коаліції.

Під час візиту у Львів президент Польщі Анджей Дуда оголосив про передачу Україні роти танків Leopard.

Як повідомив польський лідер під час спільного брифінгу з президентами України Володимиром Зеленським та Литви Гінатасом Наусєдою, роту танків передадуть в рамках міжнародної коаліції.

"Рота танків Leopard для України буде передана в рамках створення міжнародної коаліції", - сказав Дуда.

За його словами, таке рішення підготували у Польщі. До першого пакету допомоги увійдуть 10 танків Leopard.

"Перш за все, ми хотіли б, щоб це була міжнародна коаліція, і ми на її розгляд подали пропозицію про надання першого пакету танків Leopard, який, сподіваюся, разом з іншими партіями танків Leopard, які є в інших країнах, будуть відправлені в Україну", - додав польський лідер.

Leopard для України: що відомо

Україна вже кілька місяців поспіль просить передати українським воїнам танки Leopard. Передусім ці прохання адресувалися Німеччині, але влада країни відхиляла запити.

Канцлер Олаф Шольц раніше пояснив, чому Німеччина не відправляє Україні бойові танки. Справа в тому, що вони не хочуть допустити "розширення масштабів війни".

Нещодавно голова оборонного комітету Бундестагу закликала передати Україні Leopard 2. Згодом стало відомо, що Франція спільно з Польщею спонукають Німеччину передати Україні танки Leopard 2.

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