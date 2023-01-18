Анджей Дуда закликав союзників надати Україні більше танків.

Президент Польщі Анджей Дуда закликав Захід посилити військову підтримку України, оскільки у найближчі тижні чи місяці може наступити ключовий момент у війні проти Росії.

За його словами, найближчим часом ситуація в Україні може бути критичною через можливий новий наступ Росії. Також Дуда закликав надати Києву більше танків.

"Того, що ми вже відправили, недостатньо. Україна потребує більше наших зусиль, ми повинні мобілізуватися, щоб допомогти їм. Ситуація складна, і в наступні місяці або навіть тижні буде ключовий момент цій війні. І цей момент відповість, виживе Україна чи ні", - сказав він.

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Війна в Україні - останні новини

Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Окрім цього, рашисти ведуть безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку.

Ввечері у Генштабі повідомили, що українські захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та потужно вдарили по окупантах.

Станом на 18 січня в Україні ліквідовано приблизно 117 тисяч 770 супротивників.

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