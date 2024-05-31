За словами аналітиків, майже в кожному з випадків, коли Україна просила у партнерів зброю, Росія погрожувала ескалацією.

В Адміністрації президента США Джо Байдена, схоже, є доктрина: неприйняття ескалації. Ці "ескалаціоністи", здається, глибоко стурбовані тим, що будь-яке збільшення підтримки України може призвести до Третьої світової війни. Про це йдеться у спільній статті підполковника, пілота ВПС США, нині політичного оглядача CNN Адама Кінзінгера та екс-командувача армії США в Європі Бена Ходжеса.

Вони зазначають, що майже в кожному з випадків, коли Україна просила у західних партнерів зброю, Росія погрожувала ескалацією, нападом на НАТО чи застосуванням ядерної зброї.

"Кожного разу це виявлялося блефом, і Україна могла краще захищати свою територію. Хоча російські загрози не слід сприймати легковажно, історія показує нам, що ці загрози часто порожні. Під час холодної війни ядерні загрози не були рідкістю, але це не заважало США просувати свої зовнішньополітичні інтереси", - пишуть автори. Відео дня

На їхню думку, ідея використання Росією ядерної зброї не викликає справжнього занепокоєння.

"Так само, як ми повільно посилюємо тиск, так і Росія могла повільно підвищувати свою толерантність до болю і вирішила реагувати в будь-який момент", - йдеться у матеріалі.

Автори зазначають, що Україна бореться насамперед за своє виживання, "але вони також борються за колективний Захід і порядок після Другої світової війни".

"Україна не могла атакувати законні військові цілі через паралізуючий страх перед ескалацією, незважаючи на те, що закони війни дають Україні право захищатися таким чином. Адміністрація Байдена заслуговує на повагу за свої дії в Україні, особливо враховуючи альтернативу погрози колишнього президента Дональда Трампа покинути країну. Однак страх перед ескалацією, хоч і благородний, насправді робить перемогу України менш імовірною", - резюмують автори статті.

Допомога США Україні - останні новини

Надані Україні Сполученими Штатами танки зробили їх цілями для російських ударів. За словами військових, у Abrams є низка недоліків, що ставить під сумнів їхню корисність на фронтах війни.

Також УНІАН повідомляв, що президент США Джо Байден пообіцяв підтримувати Україну в боротьбі проти "жорстокого тирана". При цьому глава Білого дому наголосив, що американські військові не воюватимуть в Україні, але військова підтримка США залишиться твердою.

Вас також можуть зацікавити новини: