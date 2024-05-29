За словами військових, у Abrams є низка недоліків, що ставить під сумнів їхню корисність на фронтах війни.

Українські екіпажі, які працюють на поставлених США танках Abrams, розповіли про низку недоліків бронетехніки, що ставить під сумнів їхню корисність на фронтах війни. Про це пише CNN.

За словами журналістів, екіпажі, навчені в Німеччині, заявили, що машини – основний бойовий танк американської армії вартістю 10 мільйонів доларів, який використовувався в Іраку проти сил Саддама Хусейна та повстанців – не мали броні, яка могла б зупинити сучасну зброю.

"На даний момент його броні недостатньо. Це не захищає екіпаж. Справді, сьогодні це війна дронів. Тож тепер, коли танк викочується, вони завжди намагаються по ним влучити", - сказав один із членів екіпажу з позивним Джокер. Відео дня

Його колега Дніпро додав, що вони "мішень номер один".

"Без захисту екіпаж не виживе на полі бою", — сказав він.

За словами офіційних осіб 47-ї механізованої бригади, які взяли їх на озброєння, усі 31 "Абрамс", які відправлені в Україну, задіяні поблизу лінії фронту на сході.

Представники Пентагону заявили в квітні, що "Абрамс" було відведено з лінії фронту через загрозу російських ударних безпілотників, хоча 47-й підрозділ заявив, що деякі все ще діють, незважаючи на виявлені недоліки.

"Те, що ми маємо, призначене більше для прямих боїв "танк-на-танк", що трапляється дуже рідко. Набагато частіше ми працюємо як артилерія. ... Для екіпажу Abrams кожна затримка обладнання чи допомоги коштує життя друзів. У мене лише одне запитання: чому це триває так довго і частково? Ми втрачаємо час. Для нас це смерть", - резюмував військовий.

Допомога США Україні

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