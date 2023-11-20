Частиною антидемократичного блоку стануть і деякі європейські країни, попереджає секретар РНБО.

Якщо Росію не зупинити зараз, то в недалекому майбутньому Захід вже матиме справу з повноцінним альянсом "Росія-Іран-Китай", до якого приєднаються і деякі європейські країни. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов у своєму виступі на Halifax International Security Forum у Канаді.

"Україна занепокоєна тим, що серед окремих партнерів активізувалися дискусії з приводу необхідності проведення перемовин, консультацій, зустрічей з росіянами щодо обговорення проблематики війни в Україні, припинення вогню і т.д. Все це від рудиментного страху перед Росією", – заявив він.

Данілов наголосив, що Захід не повинен боятися Росію і брати в цьому приклад з України. На його думку, замість страху демократичний світ повинен дати "жорстку відповідь" Росії, адже йдеться про "боротьбу між демократією і тиранією" у широкому сенсі.

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"Росія є загрозою для України, Китай – основна загроза для США, а союз Китай-Росія-Іран – виклик для всього світу. Якщо не відбудуться зміни у ставленні Заходу до Росії, зміни у самій Росії, то через 15-20 років світ очікує нова "вісь зла", до якої увійдуть не тільки КНДР, Китай, Іран та РФ, але й деякі європейські країни", – попередив Данілов.

На Заході все гучніше говорять про мир з Росією

Як писав УНІАН, нещодавно колишній командувач військами НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс опублікував велику статтю в Bloomberg, де запропонував Україні укласти з Росією мирний договір за принципом "земля за мир". Як приклад він навів Південну Корею, що втратила шанси на об’єднання з північною частиною країни, але отримала шанс стати однією з найбагатших та передових країн світу.

Схожі думки озвучував і скандально відомий американський мільярдер Ілон Маск, чия думка швидко розходиться західними медіа і який має велику армію прихильників. Він упевнений, що Україна має відмовитися від планів повернення своїх територій, аби перестали гинути солдати.

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