Чим швидше Україна здобуде мир, тим швидше почнеться відбудова, в якій українці обженуть росіян за розміром економіки, каже Ставрідіс.

Колишній командувач військами НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс вважає, що Україні варто піти за "корейським сценарієм" закінчення війни з Росією і почати переговори про укладення договору "земля за мир". Про це він написав в авторській статті для Bloomberg.

Він зазначив, що Південна Корея перетворилася зі спустошеної війною землі на 10-у за величиною економіку світу. Але почалося це не одразу. Перше післявоєнне десятиліття було для Кореї часом стагнації, і лише допомога Заходу та реформи змогли запустити економіку.

Ставрідіс називає це першим уроком Корейської війни для України: тиснути на Захід, щоб отримати серйозну допомогу у відбудові. Додатковим позитивом для відновлення України є потенційна наявність сотень мільярдів доларів російських фондів, які перебувають під санкціями Заходу.

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Другим важливим уроком для України є отримання залізних гарантій безпеки. В даному випадку – це членство в НАТО. Це схоже на те, як Південна Корея отримала статус повноправного партнера США за договором у 1953 році.

Примітно, що Ставрідіс, як і колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, не бачить проблеми у тому, що Україна може стати членом НАТО без повної деокупації своїх територій. Він нагадує, що потенційна війна між НАТО та Росією можлива лише як колективне рішення усіх 32 членів альянсу, тож вона не почнеться автоматично, якщо Україна приєднається до НАТО до закінчення війни.

Третій і останній урок Кореї для України у викладенні Ставрідіса – необхідність змиритися "принаймні на деякий час" з російською окупацією південного сходу.

"У певному сенсі всі будуть ненавидіти такий результат. Але пам’ятайте, що російський президент Володимир Путін також ненавидить такий результат — це означатиме, що він явно й повністю провалив свою мету підкорити всю Україну, і йому доведеться задовольнитися понівечиними в боях і сильно замінованими частинами південного сходу", – пише Ставрідіс.

Колишній командувач НАТО в Європі переконаний, що навіть передача Україні винищувачів F-16 вже не зможе подолати глухий кут на фронті, тож "чим швидше припиняться великі бойові дії, тим швидше українці почнуть перебудовуватися".

"Якщо така угода буде досягнута, ось мій прогноз: попри те, що Україна набагато менша за населенням і землею, за кілька десятиліть Україна пережене Росію за валовим внутрішнім продуктом, загальним аграрним виробництвом і, звичайно, що є життєво важливим, за рівнем демократичності суспільства, в якому люди хочуть жити. Я не бачу нічого в перекрученій політиці царя Путіна, що змінило б цей гнітючий результат для Москви", – написав Ставрідіс.

Україні пропонують НАТО, але без окупованих територій

Як писав УНІАН, напередодні колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен запропонував свій рецепт вступу України в Альянс. На його думку, Україна має піти шляхом Німеччини, яка колись вступила до НАТО без східних територій, що відійшли до складу НДР.

В Офісі президента України цю ідею жорстко розкритикували. Як заявив радник голови ОП Михайло Подоляк, це лише провокує Кремль на продовження агресії. На його переконання, Росія не зупиниться на умовній межі між "натівськими" та "не натівськими" територіями України.

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