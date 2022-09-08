ЗСУ перейшли в контрнаступ на декількох напрямках і ліквідували вже 51 250 окупантів.

Президент Росії Володимир Путін не визнає свою військову поразку на полі бою в Україна і буде "мовчати до кінця".

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю "Факт".

На питання, як можна програти у війні мовчки, експерт відповів, що Путін просто не буде розповідати про те, що відбувається російському суспільству.

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"Водночас в самій Росії почнуть відбуватися якісь події, які зможуть перекрити інтерес суспільства до війни проти України. Ну, або на той час Путін вже не буде президентом", - додав Жданов.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 51 250 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки. За минулу добу українські захисники "відкобзонили" 640 супротивників-рекордна кількість, якщо не враховувати дані за перші тижні війни

Наприкінці серпня стало відомо, що ЗСУ на Херсонщині почали контрнаступальні дії, противник несе серйозні втрати. Також повідомлялося, що Збройні Сили України звільнили понад 20 населених пунктів в Харківській області.

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