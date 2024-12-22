Словаччині потрібен саме російський газ, бо він дешевий, і Фіцо не готовий втрачати гроші тільки через те, що гинуть українці, кажуть у Києві.

Дипломатична суперечка між Словаччиною та Україною через російський газ насправді викликана тим, що Братислава наживається на дешевій енергії і не хоче переходити на газ від альтернативних постачальників. Про це пише Politico із посиланням на неназваного українського високопосадовця.

З наступного року припиняє дію чинна угода про транзит російського газу територією України. Однак, Словаччина, яка шукає можливості зберегти цей транзит, за словами українського чиновника, близького до президента Володимира Зеленського, заробляє близько 500 мільйонів доларів на рік на операціях з російським газом, що суперечить зовнішньополітичним цілям України.

"Ми постійно вимагаємо ввести санкції проти російської атомної промисловості. Фіцо є серед тих, хто блокує ці санкції... і також є одним із ключових противників вступу [України] до НАТО", – заявив він.

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Неназваний український чиновник також спростував нещодавню заяву Фіцо про те, що Зеленський начебто намагався підкупити його, пропонуючи "500 мільйонів євро російських активів" в обмін на підтримку заявки Києва на членство в НАТО. За словами співрозмовника Politico, слова Зеленського було вирвано з контексту, адже йшлося про заклик знайти альтернативні джерела газу, як це роблять інші країни ЄС.

"Зеленський запропонував йому домовитися з нашими партнерами [про газ з інших джерел] і сказав, що ми компенсуємо Фіцо його збитки, а він натомість допоможе нам з нашою національною безпекою, підтримає нас в НАТО. Він сказав "ні", – зазначив український чиновник.

За його словами, прем'єр-міністр Словаччини відкинув пропозиції щодо купівлі не російського газу, оскільки заробіток для Фіцо є найвищим пріоритетом. "Розумієте, для Фіцо справа зовсім не в безпеці", — сказав чиновник.

За словами чиновника, Фіцо запитав Зеленського, чому Словаччина має втрачати гроші через те, що Україна перебуває у стані війни.

"Президент відреагував емоційно, тому що аморально так говорити. І він сказав, що Україна втрачає людей через Росію, а Фіцо хоче заробити на фіксованій ставці і допомогти Росії фінансувати війну", – сказав чиновник.

Скандал із Фіцо і російським газом

Як писав УНІАН, напередодні прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив президента України Володимира Зеленського у спробі підкупу. За словами Фіцо, український президент нібито запитав його, чи буде він голосувати за членство України в НАТО, якщо Україна дасть йому 500 мільйонів євро російських активів.

Фіцо стверджував, що пропозиції Зеленського були зроблені за зачиненими дверима і є "абсурдними". Також словацький прем’єр поскаржився, що Україна "наважується завдати шкоди економіці країни-члена ЄС".

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