За словами президента, Україна має кілька планів на війну на наступний рік.

Президент Володимир Зеленський під час прес-конференції сказав, що Україна має план на 2024 рік.

"Є план, план чіткий. Деталі вам не можу сказати, не маю на це право. Цей план пов'язаний зі зміною керівництва (Збройних сил України, – УНІАН). Планів буде готуватися кілька через витік інформації", – сказав президент.

Крім того, він відповів на запитання журналіста про те, чому було ухвалено рішення звільнити головнокомандуючого Збройних сил України Валерія Залужного.

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"Чому я когось змінюю – це наш внутрішній момент", – відповів президент.

Звільнення Залужного: що відомо

8 лютого 2024 року стало відомо, що Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Цю посаду Залужний обіймав з 2021 року. Новим головнокомандувачем став Олександр Сирський.

За інформацією журналістів The Times, одна з причин звільнення головнокомандувача - ненадання військового плану на поточний рік.

9 числа стало відомо, що президент надав Залужному звання героя України.

На тлі звільнення головнокомандувача, в Києві на Майдані Незалежності пройшли акції протесту. За словами радника ОП Михайла Подоляка, подібні протести не мають нічого спільного із "справжніми майданами".

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