Заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд не підтримала відставку Залужного.

Володимир Зеленський вперше попросив Валерія Залужного піти у відставку 29 січня, але той відмовився. Як стверджує джерело The Times, президент тоді заявив, що підпише указ про його звільнення, але відмовився від цього рішення після того, як новина просочилася в ЗМІ.

Деякі з тих, кого рекламували як заміну, як повідомляється, відхилили цю пропозицію без благословення Залужного. Зазначається, що вони публічно висловила різні погляди на напрямок війни: Зеленський дотримувався більш оптимістичного підходу, а генерал назвав її "патовою ситуацією". Залужний публічно заявив, що країні необхідно мобілізувати ще 500 тисяч солдатів, але президент відхилив це прохання.

Після того, як стало відомо про першу зустріч, заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд і посол США в Україні Бріджит Брінк зустрілися 31 січня в Києві з Міністром оборони України Рустемом Умеровим.

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За словами джерела, причетного до зустрічі, Умеров пояснив причини, за якими президент хотів звільнити Залужного, заявивши, що адміністрація президента незадоволена тим, що генерал не надав плани своєї військової кампанії на цей рік.

Повідомляється також, що Умеров заявив, що генерал скептично поставився до наказів і публічних заяв Зеленського, вважаючи їх нереалістичними, і що він безпосередньо вів переговори з союзниками про постачання зброї і виключив Міністерство оборони з цього процесу.

Джерела також повідомили, що Нуланд була незадоволена відходом Залужного і запропонувала згладити непорозуміння, що суперечить офіційній позиції Білого Дому про те, що він не буде втручатися в рішення, яке є суверенним правом українського президента.

"На цьому тлі не дивно, що напруга між двома вищими лідерами України досягла точки кипіння. Однак вибір Зеленським в якості нового головнокомандувача генерала Сирського, колишнього командувача Сухопутними військами України, передбачає наявність іншого порядку денного", - зазначають журналісти.

Відставка Залужного - деталі

8 лютого президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройними силами України. На цю посаду призначено генерал-полковника Олександра Сирського.

Рішення президента про системне оновлення керівного складу Збройних сил України, включаючи головнокомандувача, було необхідно з кількох причин. Про це повідомив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, цей крок, зокрема, був викликаний необхідністю переглянути тактику дій, яка "не забезпечила в повному обсязі належного результату в минулому році".

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