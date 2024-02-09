Відповідні укази підписав президент Зеленський.

Генералу Валерію Залужному присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" .

Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського №61/2024, опублікованому на офіційному сайті глави держави. Це звання генералу присвоєно за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

Іншим указом №57/2024 звання Герой України присвоєно начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенанту Кирилу Буданову. Зазначається, що за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові шефу української розвідки присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".

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8 лютого президент Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних сил України. Замість Валерія Залужного цю посаду отримав Олександр Сирський – генерал, який за останні два роки прославився не менше, ніж його попередник на посаді.

Залужного відправили у відставку, тому що він вів переговори із Заходом про постачання, виключаючи Міноборони з цього процесу, повідомляє The Times.

Також генерал не надав свій військовий план на 2024 рік і вважав нереалістичними накази Зеленського, що, за словами Умерова, також спричинило звільнення.

За інформацією ЗМІ, Залужного міг би замінити Кирило Буданов. Втім, главкомом став Олександр Сирський.

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