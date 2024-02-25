Україна тиснутиме на партнерів, але альтернативи американській зброї, яка потрібна Силам оборони, немає.

Президент Володимир Зеленський розповів, що робитиме Україна, якщо невдовзі у Конгресі США не затвердять додаткову допомогу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на пресконференції на Форумі "Україна. Рік 2024". Зокрема, у президента запитали, якщо Україна впродовж наступного місяця не отримає допомогу від США, чи є в України внутрішні резерви, окрім європейських грошей, і на що держава розраховує.

"По-перше, коли ми говоримо про американську допомогу, ми повинні зрозуміти, що це питання не резерву фінансового. Що це зброя. Я ще раз це підкреслюю, що у більшості своїй, усі ці гроші - це зброя, і тому, ви розумієте, який буде результат - ми просто будемо послаблені на полі бою. І тут я не можу вам сказати, що буде. І тут у мене немає резерву", - наголосив Зеленський.

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Президент додав, що Україна має ту зброю, яка є у наявності.

"Ми будемо шукати інші можливості купувати зброю, брати ще додаткові гроші, додаткові кредити, тиснути на партнерів, десь дуже сильно просити", - заявив глава держави.

Він сказав, що йдеться про питання конкретних пакетів зброї і "наповнення конкретного захисту нашої держави".

Він навів приклад, що система протиповітряної оборони Patriot коштує півтора мільярди доларів.

"Так, але ви їх не купите без Сполучених Штатів. Ось вам і відповідь. Можна посилити протиповітряну оборону України без Сполучених Штатів? Ні! Відповідних систем у світі немає. Те, що у світі є альтернативою - у низькій кількості. Дуже маленькі", - сказав Зеленський.

При цьому, глава держави запевняє, що Україна знайде гроші, але не можна знайти такої великох кількості зброї, яку мають США.

Допомога США Україні

З жовтня 2023 року в Конгресі США не можуть остаточно узгодити схвалення запиту адміністріції президента Джо Байдена про додаткову допомогу обсягом близько $60 млрд.

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