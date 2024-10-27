За словами Гутерріша, такі заходи "допомагають вирішувати глобальні проблеми".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш має позитивні враження від нещодавнього саміту БРІКС, що відбувся в російські Казані. Про це повідомляють ЗМІ окупантів.

Особливо Гутеррішу сподобалися відвідини Казанського Кремля, який він назвав "чудовим дивом світу".

Я вважаю, що всі саміти, на яких об'єднуються країни, мають вирішальне значення, оскільки допомагають вирішувати глобальні проблеми", - зазначив генсек ООН.

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Поїздка Гутерріша на саміт БРІКС

23 жовтня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув на саміт БРІКС до російської Казані. Там він зустрівся із правителем РФ Володимиром Путіним. Цікаво, що раніше Гутерріш відмовився брати участь у Саміті миру, який проходив у Швейцарії за ініціативи України.

Пізніше в Офісі президента України Володимира Зеленського прокоментували візит генсека ООН до Росії. За словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, зараз в ООН намагатимуться вийти трошки кращими з цієї "вкрай негативної" ситуації.

Як сказав Подоляк, "це виглядає як остаточна деструкція ООН як міжнародної організації". Крім того, сьогодні ООН "не має важелів впливу на ті чи інші кризові ситуації".

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