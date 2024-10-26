Подоляк припустив, що зараз в ООН намагатимуться вийти трошки кращими з цієї "вкрай негативної" ситуації.

Візит генерального секретаря Організації Обʼєднаних Націй Антоніу Гутерріша на саміт БРІКС у Росії – це остаточне обнулення і його репутації, і репутації ООН. Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Якій сенс у візиті Генерального секретаря ООН? Замість того, щоб приїхати на Саміт миру, де фіксувалося міжнародне право і статутні документи ООН, як базова юридична інфраструктура, на підставі якої можна переговори – він тут не зʼявляється – він приїздить на саміт БРІКС у Російській Федерації. Зустрічається з кримінальним злочинцем (диктатором Володимиром Путіним, – ред.) – принаймні, є вже підозра. Після цього що ми хочемо отримати від інституції під назвою ООН?!" – наголосив він в етері телеканалу "Ми – Україна".

Подоляк припустив, що зараз в ООН намагатимуться вийти трошки кращими з цієї "вкрай негативної" ситуації.

Відео дня

"Але, на мій погляд, це виглядає як остаточна деструкція ООН як міжнародної організації. Більше того, і сьогодні ООН не має важелів впливу на ті чи інші кризові ситуації, це вже очевидно. Вона не може зупиняти не те що війни, а маленькі ескалації. Що казати про масштабні війни, яку ми бачимо сьогодні у Східній Європі. ООН не має інструментів навіть щоб позбавити країну, яка демонстративно обнулює статут ООН, права присутності і в Радбезі ООН, і в Генеральній Асамблеї ООН. Тому цей візит не буде впливати ні на перебіг подій у війні, ні на позицію Росії, ні на позицію Україні, ні на формування можливості провести переговори, які б базувалися на міжнародному праві. Це остаточне обнулення репутації ООН і особисто пана Гутерріша", – констатував радник керівника ОП.

Візит генсека ООН до Росії

23 жовтня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш приїхав до Росії для участі у саміті БРІКС та зустрівся із диктатором Володимиром Путіним. Примітно, що раніше він відмовився брати участь у Саміті миру, який проходив у Швейцарії.

У Росії глава ООН виступив із промовою, у якій згадав про війну – він закликав до миру в Україні "відповідно до Статуту ООН".

Пізніше джерело повідомило УНІАН, що президент України Володимир Зеленський відхилив можливість візиту до України генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріша.

Вас також можуть зацікавити новини: