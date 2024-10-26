Візит генерального секретаря Організації Обʼєднаних Націй Антоніу Гутерріша на саміт БРІКС у Росії – це остаточне обнулення і його репутації, і репутації ООН. Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
"Якій сенс у візиті Генерального секретаря ООН? Замість того, щоб приїхати на Саміт миру, де фіксувалося міжнародне право і статутні документи ООН, як базова юридична інфраструктура, на підставі якої можна переговори – він тут не зʼявляється – він приїздить на саміт БРІКС у Російській Федерації. Зустрічається з кримінальним злочинцем (диктатором Володимиром Путіним, – ред.) – принаймні, є вже підозра. Після цього що ми хочемо отримати від інституції під назвою ООН?!" – наголосив він в етері телеканалу "Ми – Україна".
Подоляк припустив, що зараз в ООН намагатимуться вийти трошки кращими з цієї "вкрай негативної" ситуації.
"Але, на мій погляд, це виглядає як остаточна деструкція ООН як міжнародної організації. Більше того, і сьогодні ООН не має важелів впливу на ті чи інші кризові ситуації, це вже очевидно. Вона не може зупиняти не те що війни, а маленькі ескалації. Що казати про масштабні війни, яку ми бачимо сьогодні у Східній Європі. ООН не має інструментів навіть щоб позбавити країну, яка демонстративно обнулює статут ООН, права присутності і в Радбезі ООН, і в Генеральній Асамблеї ООН. Тому цей візит не буде впливати ні на перебіг подій у війні, ні на позицію Росії, ні на позицію Україні, ні на формування можливості провести переговори, які б базувалися на міжнародному праві. Це остаточне обнулення репутації ООН і особисто пана Гутерріша", – констатував радник керівника ОП.
Візит генсека ООН до Росії
23 жовтня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш приїхав до Росії для участі у саміті БРІКС та зустрівся із диктатором Володимиром Путіним. Примітно, що раніше він відмовився брати участь у Саміті миру, який проходив у Швейцарії.
У Росії глава ООН виступив із промовою, у якій згадав про війну – він закликав до миру в Україні "відповідно до Статуту ООН".
Пізніше джерело повідомило УНІАН, що президент України Володимир Зеленський відхилив можливість візиту до України генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріша.