Секретар РНБО нагадав, що Україна вже понад 500 днів бореться з армією РФ.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов прокоментував реакцію Володимира Зеленського перед самітом у Вільнюсі. Він зазначив, що президент відстоює інтереси України.

"Це не репліка президента Зеленського. Це висловлювання президента країни, на території якої йде велика війна. І ми повинні з вами це розуміти. Президент представляє нашу країну, і він відстоює інтереси, перш за все, нашої країни", - зазначив Данілов В інтерв'ю радіо NV.

При цьому він вказав, що в XXI столітті в центрі Європи більше 500 днів йде війна, яку потрібно завершити, адже кожен день гинуть люди.

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"Що стосується ситуації, що комусь подобається, комусь не подобається. Я ще раз підкреслюю: ми знаходимося в дуже складній ситуації сьогодні. У XXI столітті в центрі Європи відбувається війна більше 500 днів. Ми б точно розуміли, що з цим питанням потрібно якомога швидше закінчувати, щоб поставити крапку. Кожен день гинуть люди. Не потрібно це сприймати як якісь особисті виклики. Слід знаходити на складні питання відповіді", - підсумував секретар РНБО.

Заява Зеленського перед самітом НАТО - що відомо

Саміт Альянсу у Вільнюсі відбувся 11-12 липня 2023 року. У перший день зустрічей представників країн-членів НАТО президент України Володимир Зеленський висловив роздратування через появу неприйнятних формулювань для України в кулуарах саміту.

При цьому він вказав, що Україна не обмінюватиме свої території на будь-який статус.

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