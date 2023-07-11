Зокрема, на саміті Альянсу мають ухвалити рішення про усунення вимоги про виконання плану дій щодо членства в НАТО, аби перетворити двоетапний процес набуття членства в одноетапний для України.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг повідомляє, що очікує від лідерів країн-членів Альянсу на чіткий і позитивний сигнал про наближення України до членства в організації. Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу перед початком саміту голів держав і урядів країн-членів Альянсу, який відбувається у Вільнюсі (Литва).

"У питання членства я очікую, що союзники надішлють чіткий і позитивний сигнал про подальший рух на шляху до членства для України", - сказав Столтенберг.

Генеральний секретар Альянсу додав, що запропонував набір трьох елементів, які передбачають більше практичної підтримки в рамках багаторічної програми, аби забезпечити повну взаємосумісність між арміями України та НАТО. "Це наблизить Україну ближче до НАТО", - сказав Столтенберг.

Також він пропонує зміцнити політичні зв'язки завдяки започаткуванню Ради України-НАТО. Інавгураційне засідання у цьому форматі відбудеться завтра, 12 липня, за участі президента України Володимира Зеленського.

Окрім того, Столтенберг пропонує усунути вимогу стосовно виконання плану дій щодо членства. "Це перетворить процес набуття членства для України з двоетапного процесу в одноетапний процес", - наголосив Столтенберг.

Як зауважив генеральний секретар, текст фінального комюніке щодо руху України до майбутнього членства буде погоджений і оприлюднений пізніше сьогодні "впродовж годин".

"Я очікую, що це буде чіткий сигнал про потребу наблизити Україну ближче до НАТО із забезпеченням взаємосумісності військ, створенням Ради Україна-НАТО і усуненням вимог про план дій щодо членства", - наголосив він.

Столтенберг сказав, що на саміті будуть ухвалені важливі рішення з надсиланням чіткого сигналу Україні про те, що Альянс виступатиме на стороні України стільки, скільки це буде потрібно.

Він очікує, що лідери країн-членів Альянсу підтвердять зобов'язання надавати воєнну підтримку України, аби допомогти їй звільнити окуповані території.

Водночас, як уточнив Столтенберг, він вітатиме вже сьогодні прибуття Зеленського на саміт. Зокрема, ввечері Зеленський братиме участь у вечері.

Саміт НАТО у Вільнюсі - головне

11 липня у Вільнюсі (Литва) розпочинається дводенний саміт НАТО, на якому українська влада очікує отримати конкретне рішення щодо свого членства в Альянсі.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна заслуговує на своє місце в Альянсі. Як сказав глава держави, хоча війна заважає негайному вступу України, відповідний сигнал потрібен вже зараз.

У розмові з журналістами генсек Альянсу Єнс Столтенберг 11 липня сказав, що "впевнений", що НАТО ухвалить рішучі дії щодо України. За його словами, зараз союзники завершують роботу над комюніке. У короткому вступному слові він додав: "Україна стала набагато ближчою до НАТО, вже час відобразити це у всіх рішеннях НАТО".

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