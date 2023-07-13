Секретар РНБО вважає, що міністр оборони Британії був під впливом емоцій.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, коментуючи слова міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса про недостатню вдячність з боку нашої держави, закликав не звертати на це надто багато уваги.

"Я б не звертав надто багато уваги на те, що він сказав… Кожен може сказати щось під впливом емоцій, а потім пошкодувати через це... Я точно знаю, що це не його справжня позиція", – зазначив секретар РНБО для The Guardian.

Міністр оборони Британії хоче подяки

У кулуарах саміту НАТО, який відбувся у Вільнюсі, британський міністр оборони Бен Воллес нарікав на те, що українці дуже активно просять військову допомогу і не дуже поспішають дякувати за надану підтримку союзникам.

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Після цього Зеленський з гумором відповів Воллесу під час спілкування з пресою:

"Ми завжди були вдячні і завжди вдячні. Я просто не знаю, як ми ще повинні дякувати. Можемо з ранку прокидатися і дякувати міністру (Бену Воллесу – УНІАН). Нехай він напише мені, як потрібно дякувати", – сказав Зеленський.

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко охарактеризував гумор Зеленського як "нездоровий сарказм".

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