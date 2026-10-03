Україна закриє дефіцит бюджету до кінця року, - Зеленський

Президент зазначив, що рішення знайшли за участі західних партнерів.

Україна зможе закрити бюджетний дефіцит до кінця року. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам.

"Останні кілька місяців ми працювали над нашим фінансовим дефіцитом. Ми закриємо нинішній дефіцит до кінця року. У нас ще є деякі питання, над якими треба попрацювати, але ми закриємо дефіцит", - заявив він.

За словами президента, "це було нелегко", але цього вдалося досягнути у співпраці з партнерами, зокрема з Євросоюзом. Зеленський уточнив, що Україна також спробує використати частину коштів з позики, призначених вже на наступний рік.

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"Ми перенесемо це ближче до січня і за ці гроші замовимо дрони на січень та лютий 2027 року. Моя команда повернулася з Брюсселя та відзвітувала. Усе працює добре. Сподіваюся, що так буде й надалі", - додав президент.

Дірка в бюджеті України

Як писав УНІАН, у другому півріччі 2026 року Україна зіткнулася зі значним і до певної міри неочікуваним дефіцитом бюджету, який оцінюється в 32,6 млрд доларів, з яких 27 млрд доларів - дірка в оборонному бюджеті. Основними причинами стали суттєве подорожчання ведення війни через посилення російських повітряних атак, збільшення виробництва та застосування дронів і ракет.

Додатково дефіцит поглибився через невиконання Україною частини домовленостей із міжнародними партнерами, під які було підв'язано зовнішнє фінансування. Через це із запланованих 50,8 млрд доларів допомоги фактично надійшло близько 21 млрд.

У відповідь на дефіцит уряд запровадив режим жорсткої економії невійськових видатків, а Міністерство фінансів почало обмежувати бюджетні витрати, відтерміновуючи всі непершочергові видатки (які не стосуються безпеки, оборони чи соціальної сфери) на кінець року.

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