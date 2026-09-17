Через брак коштів уряд не зможе профінансувати підготовку енергетики до зими, - нардепка

Дефіцит фінансування виник через несвоєчасне виконання зобов’язань у межах програм залучення міжнародної допомоги.

Міністерство фінансів перенесло на грудень фінансування підготовки енергетичної системи до зимового періоду. Про це в подкасті "Хроніки економіки" повідомила голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Через бюджетні обмеження уряд був змушений перенести на кінець року фінансування капітальних видатків на суму 39 млрд грн, запланованих до освоєння у вересні.

"Мінфін вніс зміни до розпису державного бюджету і відклав деякі видатки вересня, жовтня і листопада на грудень. В першу чергу це капітальні видатки: будівництво і реконструкція, в тому числі лікарень; це будівництво укриттів в лікарнях і школах; захист енергетики; будівництво соціального житла тощо", – зазначила державна діячка.

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За її словами, державні фінанси залишаються під значним тиском, а ситуація з наповненням бюджету напружена.

"Коли ми говоримо про капітальні видатки, то ми розуміємо, що відкладення їх на грудень означає, що у цьому році вони взагалі не будуть профінансовані, тому що це просто неможливо буде зробити", – зазначила Підласа.

На думку нардепки, дефіцит коштів пов’язаний із затримками у виконанні урядом та парламентом зобов’язань, необхідних для отримання міжнародної фінансової допомоги. Як приклад вона навела законопроєкт щодо скасування пільги на безмитне ввезення міжнародних посилок. Верховна Рада мала остаточно ухвалити відповідні зміни до кінця серпня, щоб уже в середині вересня Україна могла отримати черговий транш від Європейського Союзу. Втім, парламент ухвалив законопроєкт лише в середині вересня. Через це надходження коштів, за оцінкою Підласи, може зміститися на кінець жовтня. Водночас відповідні видатки вже були закладені до бюджетних планів.

На 2026 рік Україна планувала залучити 50,8 млрд доларів міжнародного фінансування. Однак через затримки з виконанням необхідних умов фактично країна отримала близько 21 млрд доларів. Таким чином, значна частина коштів, на які розраховував державний бюджет, досі не надійшла.

Ситуація в енергетиці України – останні новини

Раніше в ООН попередили про найскладнішу зиму для України від початку повномасштабної війни. Занепокоєння пов’язане з систематичними російськими ударами по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Голова агентства ООН з розвитку Олександр Де Кроо сказав, що Україна фактично змагається з часом, аби встигнути відновити електромережу до початку зими та суттєвого зниження температури.

За словами енергетичного експерта Геннадія Рябцева, найбільші проблеми з електропостачанням цієї зими можуть виникнути у прифронтових містах. За його прогнозом, найбільші ризики перебоїв з електропостачанням цієї зими можуть спостерігатися у Харкові, Сумах, Херсоні, Миколаєві та Запоріжжі. До міст із потенційно складнішою ситуацією він також відніс Чернігів, Одесу, Дніпро та Київ.

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