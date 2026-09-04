Найскладніша ситуація з 2022 року: Україні бракує понад $32 мільярда

Міністр попередив про можливу затримку невійськових виплат.

Україна готується до складної зими на тлі різкого посилення російських ударів і стикається з дефіцитом фінансування у 32,6 мільярда доларів. Без додаткової допомоги від союзників Києву, можливо, доведеться відкладати частину невійськових видатків, заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю Euronews.

За його словами, Україна не стикалася з настільки складною бюджетною ситуацією від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. На тлі пріоритетності військових видатків і закупівлі озброєнь інші статті бюджету можуть постраждати, а виплати – затримуватися, якщо не буде знайдено рішення.

"Ми вже бачимо проблеми з ліквідністю й очікуємо дефіциту коштів у бюджеті. Це означає, що нам, можливо, доведеться відкладати деякі платежі, не пов’язані з війною, через нестачу ліквідності. Це матиме наслідки", – сказав Марченко.

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Водночас він наголосив, що зовнішні кредитори не постраждають через можливі затримки. За словами міністра, наслідки можуть відчути на місцевому рівні, зокрема під час будівництва укриттів та інфраструктурних об’єктів.

Марченко зазначив, що інтенсивність російських ударів по Україні різко зросла у серпні. Він готує новий бюджет, виходячи з того, що війна триватиме до 2027 року. При цьому Україні необхідно буде покрити дефіцит фінансування у 32,6 млрд доларів. За словами міністра, Міжнародний валютний фонд, місія якого цього тижня працювала в Києві, називає співставні цифри.

"Війна дуже швидко посилилася. Ми самі це відчуваємо. Це зовсім інша реальність порівняно з минулим місяцем, з останніми атаками на нашу логістику. Ми очікуємо дуже важку зиму. Ескалація означає, що нам потрібно знайти ресурси, щоб пережити її", – заявив Марченко.

На цьому тлі міністр закликав європейських колег "мислити нестандартно" та розглянути новий український план щодо використання близько 300 млрд доларів заморожених російських активів.

Цей план відхилили міністри ЄС у грудні минулого року через розбіжності між державами-членами. Натомість тоді було ухвалено рішення про спільно профінансований кредит Україні на 90 млрд євро. Минулого тижня група країн ЄС на чолі зі Швецією знову порушила питання використання заморожених російських активів. Марченко привітав цю ініціативу та висловив сподівання, що до запланованої на вересень зустрічі міністрів фінансів країн єврозони до неї приєднаються інші держави.

За його словами, новий український план передбачає зміну схеми управління активами, які зараз перебувають у Бельгії. Він містить нові елементи, покликані знизити юридичні ризики для бельгійського уряду та Euroclear, де зберігаються ці кошти.

"Ми хочемо це обговорити. План створює нові умови, за яких відповідальність за можливі судові спори з Росією нестиме не лише Бельгія, а всі 27 країн разом", – пояснив Марченко.

Ситуація з фінансами в Україні – останні новини

Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що Кабінет міністрів запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів. Уряд планує заощадити 70 мільярдів гривень та спрямувати їх на фінансування Сил оборони.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що урізати будуть загальні програми на кшталт "Національного кешбеку", та капітальні видатки по міністерствах.

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