Через дефіцит бюджету уряд згорнув популярну програму для ветеранів

Попит на програму виявився значно вищим, ніж очікувалося.

У жовтні заявки на виплати за програмою "Ветеранський спорт" на четвертий квартал не прийматимуться через брак фінансування. Наявний фінансовий ресурс наразі вичерпано, і для проведення жовтневого етапу необхідне додаткове фінансування, повідомили у Міністерстві у справах ветеранів.

"Однак наразі можливості виділити на нього кошти з державного бюджету немає. Тому, на жаль, у жовтні новий етап подання заявок у "Дії" не відкриватиметься, а виплати в розмірі 1 500 грн у межах цього етапу не проводитимуться", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що попит на програму "Ветеранський спорт" виявився значно вищим, ніж очікувалося: у 2026 році на неї спочатку було передбачено 600 млн грн – із розрахунку на 100 тисяч отримувачів щокварталу. За три квартали очікували близько 300 тисяч заявок, натомість програмою скористалися понад 800 тисяч разів.

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Через такий попит протягом року на програму додатково спрямовували кошти. Загалом у 2026 році здійснено виплати на понад 1,2 млрд грн – більш ніж удвічі більше від початково передбаченого обсягу.

"Таким чином, програма вже охопила стільки учасників, скільки дозволяє бюджет на цей рік. На виплати спрямували всі передбачені кошти, зокрема й ті, що повернулися за попередні періоди", - пояснює пресслужба.

У Мінветеранів наголосили, що працюють над тим, щоб у 2027 році перевести програму з експериментального формату на постійну основу, її формат та обсяг фінансування визначатимуться з урахуванням можливостей державного бюджету.

При цьому зазначається, що у проєкті державного бюджету на 2027 рік на ветеранську політику загалом передбачено 20,5 млрд грн – на 3 млрд грн більше, ніж у 2026 році.

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У січні 2025 року Мінветеранів розпочало програму, за якою учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю внаслідок війни могли щоквартально отримувати по 1 500 грн для оплати спортивних занять.

На початку вересня прем’єр-міністр Сергій Корецький оголосив, що Кабмін запровадив жорсткий режим економії бюджетних коштів з метою фінансування Сил оборони.

Через складну ситуацію з державними фінансами уряд відклав видатки, які не є першочерговими. Водночас, за словами прем’єр-міністра Сергія Корецького, передусім фінансуватимуть оборону, пенсії та соціальні виплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери.

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