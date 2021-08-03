Президент Зеленський схвалив нову гендерно збалансовану назву.

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України" №1643-ІХ, який парламент прийняв 14 липня 2021 року.

Про це повідомила прес-служба офісу президента.

Повідомляється, що документ сприятиме гендерно збалансованому висвітленню ролі військовослужбовців у захисті нашої країни та належному вшануванню воїнів обох статей. Адже багато жінок нарівні з чоловіками брали участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності України.

Відповідно до закону, назва свята "День захисника України", яке щорічно відзначається 14 жовтня, змінюється на "День захисників і захисниць України".

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, минулого тижня Тетяна Остащенко стала першою жінкою на чолі одного з командувань Збройних сил України. Вона очолила Медичні сил ЗСУ.

А раніше цьогоріч жінка вперше пройшла жорсткий відбір кваліфікаційного курсу сили спеціальних операцій ЗСУ.

Автор: Лариса Бекета