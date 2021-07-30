Нині на командних посадах в українській армії перебувають близько 100 військовослужбовиць.

Вперше в історії України одне з командувань у Збройних силах очолила жінка. Міністр оборони Андрій Таран підписав наказ про призначення полковника медичної служби, головного інспектора Головної інспекції Міноборони Тетяни Остащенко на посаду командувача Медичних сил Збройних сил.

Про це повідомляє Управління преси та інформації Міністерства оборони.

"Вперше жінка очолила одне з командувань у Збройних силах України. Поступально рухаємось до побудови Збройних сил нового зразка. Завдяки реформуванню армії відповідно до принципів і підходів НАТО жінки зараз мають можливість проходити військову службу на рівних засадах із чоловіками. Треба відзначити, що свою безумовну підтримку цього вибору після особистого спілкування висловив верховний головнокомандувач, президент України Володимир Зеленський", — розповів Таран.

На його думку, дане призначення командувача Медичних сил Збройних сил не тільки про гендерну рівність, а передусім про фаховість.

Читайте такожРозстріли Євромайдану: екс-"беркутівець" виграв суд і повернеться в поліціюЗа словами Тарана, на командних посадах у ЗСУ — командирами рот, взводів і мінометних батарей — перебувають близько 100 військовослужбовців-жінок.

"Тепер жінка обійняла генеральську посаду командувача, і цілком ймовірно, що у найближчій перспективі у Збройних силах з’явиться перша жінка-бригадний генерал", — наголосив Таран.

За його словами, статистика промовисто демонструє, як жінки інтегрувалися в українську армію. Зараз майже чверть загальної чисельності Збройних сил — це жінки, і їх роль у розвитку війська зростає. Рівний доступ до посад і військових звань передбачає однаковий рівень відповідальності під час виконання обов’язків військової служби.

Тетяна Остащенко - довідка УНІАН

Полковник медичної служби Тетяна Остащенко народилась у серпні 1974 року у Львові в родині військовослужбовця. З відзнакою закінчила у 1996 році фармацевтичний факультет Львівського державного медичного інституту, а в 1998 році — Українську військово-медичну академію.

Читайте такожМіж противниками ЛГБТ-рейву та поліцією сталася сутичка (фото, відео)Остащенко проходила військову службу на посадах начальника аптеки військової частини, офіцера військово-медичного управління Західного оперативного командування, начальника відділу медичного постачання Центрального військово-медичного управління Збройних сил України, начальника відділу Військово-медичного департаменту Міноборони та Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу ЗСУ, начальника управління медичного постачання Головного військово-медичного управління, головного інспектора Головної інспекції МОУ.

Також Остащенко здобула оперативно-тактичний рівень військової освіти у 2020 році, а також пройшла підготовку на низці курсів армій держав НАТО. У Кранфільдському університеті (Велика Британія) закінчила курси реформування сектору оборони та безпеки, а також стратегічного лідерства для керівного складу.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський підписав закони про нацспротив та збільшення чисельності ЗСУ.

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Автор: Вікторія Токарєва