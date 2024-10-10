Йдеться про Артема Дмитрука та Андрія Одарченка.

Верховна Рада виключила народних депутатів Артема Дмитрука і Андрія Одарченка, які втекли з України, зі складу комітетів. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк в Telegram.

"Рада підтримала виключення двох депутатів - втікачів зі складу Комітетів. Одарченко виключити з складу антикорупційного Комітету Дмитрука виключити з складу правоохоронного Комітету", - зазначає він.

Железняк повідомив, що за таке рішення проголосувало 245 народних депутатів.

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"Тепер вони вільні втікачі необтяжені зайвою комітетською роботою", - пожартував Железняк.

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У Верховній Раді України було зареєстровано проєкт постанови, яким передбачено виключення двох народних депутатів, які втекли з України і щодо яких порушені кримінальні провадження, з парламентських комітетів.Вони на сьогодні залишаються ннародними депутатами. Серед авторів проєкту постанови голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та голови комітетів, в які входять ці два народні депутати України.

Проєктом пропонувалося відкликати Андрія Одарченка з посади члена Комітету з питань антикорупційної політики, а Артема Дмитрука - з посади члена Комітету з питань правоохоронної діяльності.

В пояснювальній записці до проєкту постанови зазначається, що Дмитрук та Одарченко були обрані до комітетів за квотою фракції "Слуга народу", тому для забезпечення ефективної роботи Комітетів Верховної Ради України, і ухвалюється таке рішення.

7 жовтня, несподівано народний депутат Артем Дмитрук, який втік з України, включився онлайн в засідання Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. В засіданні брали участь і правоохоронці.

25 серпня Державне бюро розслідувань повідомило, що Дмитрук незаконно залишив країну, перейшовши кордон поза межами пункту пропуску. Йшлося про перехід в Молдову.

Дмитруку було оголошено підозру за низкою статей Кримінального кодексу, зокрема, щодо нападів на поліцейського в Одесі та військового у Києві. Згодом було відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону. Дмитрук перебуває в Лондоні. Українські правоохоронці хочуть його екстрадиції в країну.

Ще один нардеп втікач - член фракції "Слуга народу" Андрій Одарченко підозрюється в спробі підкупити керівництво Міністерства відновлення. Нардеп втік до Румунії.

За даними правоохоронців, Одарченко перетнув державний кордон поза межами пункту пропуску з Румунією і після цього звернувся навіть до державних органів Румунії з заявою про отримання притулку в цій державі.

У листопаді 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила Одарченку про підозру у спробі підкупити біткоїнами керівника Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафу Найєма. Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 15 мільйонів гривень. Одарченко скористався можливістю вийти під заставу і втік.

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