У парламенті зареєстрували проєкт постанови, в якому йдеться про покарання нардепів, які втекли з Батьківщини.

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт постанови, яким передбачено виключення двох народних депутатів, які втекли з України і щодо яких порушені кримінальні провадження, з парламентських комітетів.

Серед авторів проєкту постанови "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання" (реєстраційний номер 12099), голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та голови комітетів, в які входять ці два народні депутати України.

Проєктом пропонується відкликати Андрія Одарченка з посади члена Комітету з питань антикорупційної політики, а Артема Дмитрука - з посади члена Комітету з питань правоохоронної діяльності.

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В пояснювальній записці до проєкту постанови зазначається, що Дмитрук та Одарченко були обрані до комітетів за квотою фракції "Слуга народу":

"Мета прийняття проєкту - забезпечити ефективну роботу Комітетів Верховної Ради України, яка спрямована на виконання їх функцій і повноважень під час дії воєнного стану".

Важливі новини про втечу нардепів - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 жовтня, несподівано народний депутат України Артем Дмитрук, який втік з України, включився онлайн в засідання Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

25 серпня Державне бюро розслідувань повідомило, що Дмитрук незаконно залишив країну, перейшовши кордон поза межами пункту пропуску. Йшлося про перехід в Молдову.

Дмитруку було оголошено підозру за низкою статей Кримінального кодексу, зокрема, щодо нападів на поліцейського в Одесі та військового у Києві. Згодом було відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону. Дмитрук перебуває в Лондоні. Українські правоохоронці хочуть його екстрадиції в країну.

Слідом за Артемом Дмитруком з України успішно втік ще один народний депутат, підозрюваний у злочинній діяльності - член фракції "Слуга народу" Андрій Одарченко, якому закидають спробу підкупити керівництво Міністерства відновлення. Нардеп втік до Румунії.

За словами представниці прокурори, 17 вересня Одарченко попросив свого водія висадити його в центрі Києва, віддав тому свої мобільні телефони і попросив поставити їх на зарядку. Одарченко запевнив водія, що самостійно дістанеться будівлі Верховної Ради, і більше водій не бачив свого шефа і вже не міг із ним зв’язатися.

За даними правоохоронців, Одарченко перетнув державний кордон поза межами пункту пропуску з Румунією і після цього звернувся навіть до державних органів Румунії з заявою про отримання притулку в цій державі.

У листопаді 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила Одарченку про підозру у спробі підкупити біткоїнами керівника Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафу Найєма.

Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 15 мільйонів гривень. Одарченко скористався можливістю вийти під заставу.

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