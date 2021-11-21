Стягуючи війська до українського кордону, Росія намагається максимально загострити ситуацію в регіоні.

Російські війська біля українського кордону є спробою РФ підняти ставки для майбутніх переговорів.

Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов на міжнародному форумі безпеки в Галіфаксі, повідомляє прес-служба РНБО.

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"Стягуючи війська до українського кордону, Росія намагається максимально загострити ситуацію в регіоні для підняття ставок за столом майбутніх переговорів", — сказав Данилов.

Данилов зазначив, що останні дії Росії, зокрема публікація Міністром закордонних справ РФ дипломатичних документів, випробування новітніх систем протиракетної оборони на власних супутниках "говорять про те, що жодних правил для них вже не існує".

Данилов запевнив, що Україна зможе дати адекватну відповідь агресору.

Міграційна криза на кордоні з Білоруссю:

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав міграційну кризу на кордоні з Білоруссю найбільшою спробою дестабілізувати Європу за останні 30 років.

З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі.

В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

21 листопада 2021 року Польща заявила про те, що розглядає можливість серйозних санкцій проти Білорусі, включаючи закриття кордону, транзитних і торгових переходів.

Автор: Олена Коваленко